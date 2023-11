Drie verdachten explosie Herestraat zijn weer op vrije voeten

Groningen / Tilburg – De drie vrouwen uit Tilburg van 18 en 19 jaar oud, die twee weken terug werden opgepakt op verdenking van de explosie op een beautysalon in de Herestraat op 12 september, zijn weer op vrije voeten. Volgens RTV Noord blijven de tieners wel verdachten in de zaak.

De 17-jarige jongen, die als enige verdachte is voor zowel een brandstichting in Winschoten als de explosie in de Herestraat, zit nog wel achter slot en grendel. Op één meisje na zitten ook de andere verdachten van de brandstichting in Winschoten nog vast.

Bij de explosie in de Herestraat, die op 12 september tegen middernacht plaatsvond, vielen geen gewonden. Wel moesten enkele huizen uit voorzorg een tijd ontruimd worden. De zaken in Groningen en Winschoten houden waarschijnlijk verband met elkaar en volgens de politie gaat het om een conflict in het criminele circuit. Mogelijk gaat het om drugshandel.

