Nieuw-Roden – Op de Zevenhuisterweg bij Nieuw-Roden is vrijdagmorgen een personenauto tegen een vrachtwagen gebotst. De toedracht is niet bekend. Hierbij kwam de personenauto op zijn zijkant in de sloot beland.

Brandweer van Leek kwam ter plaatse ter assistentie. De schade was groot. Over gewonden is niets bekend. De politie maakte een rapportage op. Video.

