Gezamenlijke oefening voor brandweerkorpsen uit gemeente Noordenveld (video)

Roden – Maandagavond is de reguliere voor de korpsen van de brandweerkorpsen uit het Noordenveld. Vandaag stond een gezamenlijke oefening op de planning. Korpsen van Roden, Norg, Peize en Veenhuizen deden mee met deze oefening.

Op de nieuwe gemeentewerf aan de Ekkelkamp in Roden was een zeer grote brand uitgebroken.

In het pand was een uitslaande brand, ook was tijdens het incident een auto op de kop in een container beland. De korpsen hadden snel de brand en ongeval onder controle. Ondanks meerdere fictieve slachtoffers is de oefening geslaagd afgerond. Na afloop hebben de ploegen geëvalueerd en kunnen positief terug kijken op deze oefening.

