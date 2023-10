Zuidbroek – Bij een bedrijf aan de Weg der Verenigde Naties in Zuidbroek is rond 20.45 uur een explosie geweest. Hierdoor is het pand beschadigd.

Niemand raakte gewond. De politie doet momenteel (sporen)onderzoek op de locatie om te achterhalen hoe de explosie is ontstaan. Heeft u iets gezien of weet u meer hierover? Neemt u dan contact op via 0900-8844. Liever anoniem? Dat kan via 0800-7000

Foto's