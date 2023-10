Bad Nieuweschans – De hulpdiensten zijn maandagavond opgeroepen voor een ongeval op de Hamdijk in Bad Nieuweschans.

Door nog onbekende oorzaak is hier een automobilist(e) van de weg geraakt, en in een sloot tot stilstand gekomen. De hulpdiensten waaronder de brandweer kwamen ter plaatse. De automobilist(e) is door het ambulancepersoneel nagekeken in de ambulance. Het is niet bekend of de automobilist(e) naar het ziekenhuis moest.

Foto's