Politie, via X

Stadskanaal – Aan de Van Boekerenweg in Stadskanaal heeft zondagagochtend rond 04:30 uur een ernstig verkeersongeval plaatsgevonden, een auto botste daar tegen een boom. De hulpdiensten waren massaal aanwezig.

Update: Het ongeval was dusdanig ernstig dat de bestuurder, een 18- jarige man uit de gemeente Oldambt, ter plaatse aan zijn verwondingen is overleden. De politie onderzoekt de toedracht van het ongeval. Meldt de Politie via X.

