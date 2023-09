Verdachte gijzeling en verkrachting medewerkster daklozenopvang stichting Inlia wordt psychisch onderzocht

Groningen (ADP) – De 32-jarige man die op 29 mei een twintigjarige woonbegeleidster van de daklozenopvang voor vreemdelingen in Groningen heeft verkracht en gegijzeld, wordt psychisch onderzocht. Dat kwam naar voren tijdens de eerste inleidende zitting in Groningen.

Een psychiater en een psycholoog onderzoeken hem op locatie, waar de man gevangen zit. Een opname in het Pieter Baan Centrum is volgens de rechter niet nodig, zolang de man meewerkt aan dit onderzoek. Het politieonderzoek is afgerond, zei de officier van justitie tijdens de korte zitting.

Niemand aanwezig

Zowel de verdachte al zijn advocaat verschenen niet. De volgende zitting is op 1 december. Ook dan wordt de zaak niet inhoudelijk behandeld. Het voorarrest van de man is met drie maanden verlengd. Niet alleen vanwege het psychisch onderzoek, maar de zaak is ook te ernstig om de man vrij te laten.

Met mes bedreigd

De dertiger verbleef in het opvangcentrum aan de Osloweg, toen hij de medewerkster vroeg te helpen zijn kamerdeur te openen. De jonge vrouw zou met een mes zijn bedreigd, vastgehouden en in de kamer seksueel misbruikt. Het is niet de eerste keer dat de verdachte terecht moet staan voor een ernstig delict.

Steekpartij Emmen

In 2019 stond hij voor de rechtbank in Assen voor een steekpartij in Emmen. Hij stak twee broers bij Club Senza in Emmen. Een van de mannen werd in de rug gestoken, de ander in zijn bil. Voor poging tot zware mishandeling kreeg de dader een celstraf van drie jaar opgelegd, waarvan een jaar voorwaardelijk.

Kindsoldaat

Tijdens de zitting in Assen werd duidelijk dat de man kampt met een traumatisch verleden. Hij is zijn geboorteland Sierra Leone ontvlucht, waar hij kindsoldaat was. Vanwege zijn status als ongewenst vreemdeling is toen geen psychiatrische behandeling ingezet.

