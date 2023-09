Farmsum – Op de Venjelaan in Farmsum werd woensdagmorgen de brandweer ter assistentie geroepen voor de ambulancedienst. 1 persoon werd daarbij van een schip gehaald en onderzocht in een ambulance.

De brandweer voorlichter kon niet melden wat er exact aan de hand was. Nadat de klus klaar was ging de brandweer terug naar de kazerne. Het is niet bekend of de persoon naar een ziekenhuis moest worden gebracht

Foto's