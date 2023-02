A7 komende nachten dicht tussen Groningen-West en Hoogkerk voor asfaltreparatie

Groningen – De A7 is de komende vier nachten dicht tussen Hoogkerk en Groningen-West. Dat meldt Groningen Bereikbaar maandagmiddag.

Volgens Groningen Bereikbaar zijn de afsluitingen nodig om het asfalt te herstellen. Om de hinder voor het verkeer zoveel mogelijk te beperken, worden de werkzaamheden in de nacht uitgevoerd.

In de eerste twee nachten is de A7 van 22.00 uur tot 06.00 uur dicht voor verkeer richting Hoogkerk/Drachten. In de avonden en nachten van woensdag op donderdag en donderdag op vrijdag is de A7 van 20.00 uur tot 06.00 uur dicht voor het verkeer richting Groningen.

Het verkeer tussen Hoogkerk en Groningen wordt omgeleid via de Johan van Zwedenlaan in Hoogkerk en het Hoendiep. Verkeer vanuit Drachten richting Assen kan omrijden via de Peize (N372) en Tynaarlo (N386).

Foto's