Download nu de 112Groningen APP in de Playstore !

Groningen – Heb jij hem al? Handig onderweg. De 112Groningen App kun je downloaden. In 2022 werd er hard gewerkt door de APP bouwers om de nieuwe Lay-Out van 112Groningen te introduceren.

Een moderne APP met mogelijkheid tot live streamen via de APP bij grote gebeurtenissen. 24 juni 2023 bestonden we alweer 20 jaar. Volgend jaar is weer een 112GroningenDag op zaterdag 1 juni 2024.



De 112Groningen APP, die ontwikkeld is door Appademic uit Groningen, is te downloaden voor zowel Android als iOS (iPhone) telefoons. Duizenden bezoekers gebruiken inmiddels onze app al! Mis het laatste nieuws uit uw regio niet! De officiële app is te downloaden in de Play Store (Android) en de App Store (iOS). Gebruikt u een iPad? dan kunt u de IOS-versie gebruiken, deze vindt u in de App Store.

In de App kunt u de laatste 30 items terugvinden, en foto’s en video’s zien van de laatste nieuws berichten. Afgelopen Augustus(2021) werd de gewone site al geheel vernieuwd door Osinga ICT.

(Ziet u eventuele kleine fouten of een bug in Android of IOS, feedback is welkom via [email protected])



Android: 59.686 downloads

iOS/iphone : 40.462 downloads op de APP.

Facebook , Instagram & Twitter(X)

Foto's