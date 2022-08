Nieuwsflits: Auto te water bij Wirdum+info zedenzaak

-

Wirdum – Om 23:45 uur werden de hulpdiensten opgeroepen om uit te rukken naar de Kerkeweg in Wirdum. Daar zou een voertuig te water zijn geraakt. De politie, ambulance en de brandweer rukte massaal uit. Ook de duikers van brandweer Delfzijl werden opgeroepen voor het geval dat. Ter plaatse aangekomen bleek een auto in de sloot te zijn beland. Ze waren een stukje aan het rijden en zagen een bocht te laat waardoor ze de sloot als eindbestemming hadden. Gelukkig konden ze er zonder kleerscheuren uitstappen en zelf het thuisfront bellen. De brandweer van Loppersum, Appingedam en Delfzijl waren snel weer naar hun basis terug gegaan aangezien er voor hun geen taken waren. De VOA (Verkeers Ongevallen Analyse) deed sporenonderzoek en bergingsbedrijf Dallinga B.V. takelde het wrak uit de sloot. Al met al nam dit ongeveer 3 kwartier in beslag.Zie ook voor meer 112appingedam.nl

Zondagmiddag was er recherche bezig in het plantsoen met sporenonderzoek ivm een zedenzaak die in alle drukte zich voordeed, vannacht foto en video online van het onderzoek.

Foto's