Automobilist raakt van de weg bij Stedum

Stedum – Op de Delleweg in Stedum heeft in de nacht van zondag op maandag een eenzijdige aanrijding plaatsgevonden.

Een automobilist is daarbij met zijn voertuig naast de weg terechtgekomen, waarna hij de macht over het stuur verloor. De bestuurder heeft gepoogd zijn voertuig onder controle te houden en uit de berm te sturen. Deze poging mislukte echter, waarna het voertuig in een naastgelegen sloot terecht kwam.

De politie kwam met spoed ter plaatse, de bestuurder raakte niet gewond. Hoe de bestuurder exact in de berm is gekomen is niet bekend.

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