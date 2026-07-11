Politie treft ruziënde partijen aan in Groningen

Groningen – De politie is in de E. Thomassen à Thuessinklaan in Groningen bij toeval gestuit op een ruzie tussen meerdere personen.

Nadat agenten de situatie aantroffen, werden meerdere politie-eenheden naar de locatie gestuurd om de rust te bewaren. De betrokken partijen zijn afzonderlijk in gesprek gegaan met de politie.

Bij het incident raakte niemand gewond. Over de aanleiding van de ruzie is niets bekendgemaakt.

Na bemiddeling door de politie keerde de rust in de omgeving terug. Of er verdere maatregelen zijn genomen, is niet bekend.

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