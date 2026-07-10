Leekster ondernemer blijkt niet verdachte, maar slachtoffer van fraude

Leek – Een ondernemer uit Leek die in november vorig jaar door de politie uit zijn bed werd gehaald in een onderzoek naar fraude met aardbevingssubsidies, blijkt geen verdachte maar slachtoffer te zijn.

Dat heeft het Functioneel Parket, de fraudeafdeling van het Openbaar Ministerie, bekendgemaakt. Dat meldt RTV Noord.nl(+ meer info)

In het onderzoek hield de politie vorig jaar vier mannen uit de gemeente Westerkwartier en één man uit een gemeente in Zuid-Holland aan. Ook nam de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) zes luxe auto’s in beslag, waaronder meerdere Lamborghini’s, Maserati’s en een Ferrari.

Daarnaast trof de FIOD wapens en 31 kilo illegaal vuurwerk aan. Ook werd de volledige administratie van de Groningse verdachten in beslag genomen.

Uit het onderzoek blijkt nu dat de ondernemer uit Leek zelf slachtoffer is van de fraude. Volgens de FIOD hebben de verdachten zijn naam en bedrijf gebruikt om aanvragen voor aardbevingssubsidies in te dienen. In totaal zouden ruim 300 subsidieaanvragen zijn ingediend, met een gezamenlijke waarde van meer dan één miljoen euro.

Bij de aanvragen zaten offertes van een bedrijf van de ondernemer. Die blijken achteraf te zijn vervalst.

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