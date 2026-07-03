Getuigen gezocht van mishandeling bij Borgerswold in Veendam

Veendam – Op woensdag 1 juli 2026 omstreeks 21.00 uur heeft er een mishandeling plaatsgevonden in recreatiegebied Borgerswold in Veendam, tussen Restaurant De Ranch en de waterskibaan.

Het slachtoffer liep hier samen met iemand toen zij werden gepasseerd door een groep jongeren op fatbikes. Kort daarna werd het slachtoffer vanuit het niets mishandeld.

Op dit moment is onbekend of het slachtoffer door één of meerdere personen uit de groep is mishandeld.

Na het incident hebben twee getuigen zich bij het slachtoffer gemeld. Helaas zijn hun contactgegevens niet bekend. Wij komen graag met deze twee personen in contact, omdat zij mogelijk belangrijke informatie hebben die van belang is voor het onderzoek.

Was u getuige van dit incident of beschikt u over informatie?

Ook als u die avond in de omgeving van Borgerswold aanwezig was en iets heeft gezien, of beschikt over beeldmateriaal waarop de betrokken personen of het incident te zien zijn, vragen wij u contact met ons op te nemen.

Signalement van één van de betrokken personen:

▪️ Man

▪️ Ongeveer 1.80 meter lang

▪️ Mager postuur

▪️ Ongeveer 17 à 18 jaar oud

▪️ Rood/bruin haar

▪️ Dunne blonde snor

▪️ Gekleed in een zwart trainingspak

Heeft u informatie? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844 onder vermelding van zaaknummer PL0100-2026179477.

Het delen van deze oproep kan ons helpen om de juiste getuigen te bereiken. Dankjewel!

Foto's