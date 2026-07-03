Vier verdachten die worden verdacht van het organiseren van illegale kansspelen zijn voorlopig vrijgelaten

Groningen – De vier mannen die maandagavond werden aangehouden bij een inval in eetcafé Mirage onder het Noorderstation zijn weer vrij, maar blijven wel verdachten. Dat bevestigt het Openbaar Ministerie aan RTV Noord.

Het viertal uit Groningen (27, 32, 36 en 45 jaar) wordt verdacht van het organiseren van illegale kansspelen. De inval maakte deel uit van een groter onderzoek van het Interventieteam HIT en de Kansspelautoriteit. Volgens de politie waren er concrete aanwijzingen dat in het eetcafé illegaal werd gegokt.

Bij de actie zijn contant geld en goederen die in verband worden gebracht met illegale kansspelen in beslag genomen.

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