Nep-ambulancebroeder is al weer op vrije voeten

Groningen – A. P. uit Stad is weer op vrije voeten. De 22-jarige Groninger werd afgelopen maandag aangehouden op verdenking van het bezit van fentanyl en valsheid in geschrifte.

P., die bekendstaat als de ‘nep-ambulancebroeder’, werd in april door de rechtbank in Groningen veroordeeld tot een gevangenisstraf van vijftien maanden, waarvan tien maanden voorwaardelijk. Volgens de rechtbank deed hij zich voor als ambulancebroeder, terwijl hij niet over de vereiste opleiding en diploma’s beschikte.

De rechtbank Noord-Nederland heeft besloten hem onder voorwaarden opnieuw op vrije voeten te stellen.

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