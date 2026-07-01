Groninger(24) veroorzaakt onder invloed een ongeluk in Drenthe

Holsloot – Een man(24) uit Groningen is in de nacht van dinsdag op woensdag aangehouden nadat hij onder invloed van cannabis een verkeersongeval had veroorzaakt op de N34 bij het Drentse Holsloot. De automobilist miste de afrit naar de A37 richting Hoogeveen en reed vervolgens van een talud af.

Hulpdiensten, waaronder de politie, brandweer en ambulance, kwamen ter plaatse. Een blaastest wees uit dat de bestuurder geen alcohol had gedronken, maar een drugstest bleek positief op cannabis.

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