Groningen, Politie

Groninger(24) veroorzaakt onder invloed een ongeluk in Drenthe

01 juli 2026, 11:37
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Redactie 112Groningen

Holsloot – Een man(24) uit Groningen is in de nacht van dinsdag op woensdag aangehouden nadat hij onder invloed van cannabis een verkeersongeval had veroorzaakt op de N34 bij het Drentse Holsloot. De automobilist miste de afrit naar de A37 richting Hoogeveen en reed vervolgens van een talud af.

Hulpdiensten, waaronder de politie, brandweer en ambulance, kwamen ter plaatse. Een blaastest wees uit dat de bestuurder geen alcohol had gedronken, maar een drugstest bleek positief op cannabis.

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Joaquin Lo Sie Sen

Joaquin Lo Sie Sen
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