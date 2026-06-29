Provinciale weg tussen Scheemda en Delfzijl afgesloten vanwege opruimwerkzaamheden storm

provinciale weg N362 tussen de A7 bij Scheemda en Delfzijl is per direct afgesloten. Dit is nodig om stormschade van 20 juni veilig op te ruimen. De weg blijft naar verwachting dicht tot en met woensdag 1 juli. Verkeer wordt omgeleid via de N33.

Tijdens de storm raakten ongeveer 200 bomen langs de N362 beschadigd. In het eerste weekend is hard gewerkt om de weg weer toegankelijk te maken. Sinds 29 juni zijn aannemers bezig met het opruimen van takken, bomen en hout langs de weg.

Volledige afsluiting

Eerder gold op de N362 alleen een snelheidsbeperking. Inmiddels is de weg volledig afgesloten tussen Scheemda en de rotonde met de N991 (richting Farmsum) en de N992 (richting Woldendorp en Termunterzijl).

De afsluiting is nodig voor de veiligheid van de medewerkers en vanwege de omvang van het werk.

Extra inzet

De provincie doet er alles aan om de werkzaamheden snel af te ronden. Er wordt gewerkt tussen 09.00 en 15.00 uur. Er zijn extra snoei- en opruimploegen ingezet om het werk sneller klaar te krijgen.

Omleiding

Verkeer tussen Scheemda en Delfzijl wordt omgeleid via de N33. De omleidingsroute staat aangegeven met tekstkarren langs de weg.

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