Politie zoekt naar man die jonge vrouw aanrandde op Nieuweweg

Groningen – De politie is op zoek naar de verdachte van een aanranding van een jonge vrouw uit Groningen op de vroege ochtend van 2 april op de Nieuweweg in Groningen.

Weet je wie deze man is? Laat het de politie weten!

Gevolgd

De jonge vrouw liep rond 03:00 uur vanuit de binnenstad in de richting van het Damsterdiep. Op een gegeven moment kreeg ze het gevoel dat ze door iemand werd gevolgd. Deze man belaagde haar op het moment dat ze bijna op het Damsterdiep was. Hij pakte haar van achteren vast daarna vond ook de aanranding plaats. Het slachtoffer wist zich na enkele seconden los te rukken en is weggerend.

Signalement verdachte

Het slachtoffer heeft zich uiteindelijk bij de politie gemeld. Op basis van haar verhaal en camerabeelden is er een verdachte in beeld gekomen. Ze zijn nu op zoek naar deze verdachte. Het gaat om een man met een donkere huiskleur. Op het moment van het incident droeg hij een wijdere en donkere (trainings)broek, sportschoenen en een zwarte jas of bodywarmer met lichter gekleurde schouder- en onderarmstukken. De man wordt rond de 20 jaar geschat en hij zou ongeveer 1.70 / 1.75 meter lang zijn. De man had op dat moment wat langer kroeshaar.

Weet je wie dit is?

Herken je de verdachte? Weet je wie of waar hij is? Of heb je andere informatie die hun kan helpen in het onderzoek? Bel de politie dan meteen op 0800-6070 of deel je informatie anoniem via 0800-7000. Tippen kan ook via Politie.nl.

Foto's

Deel dit artikel

Social media