Grote brand door blikseminslag in Toornwerd & Middelstum & Zuidwolde (update)

Toornwerd – Door blikseminslag is brand ontstaan in de kap van een schuur aan de Oldenoordweg 1 in Toornwerd.

De brand is uitslaand. Daarom is opgeschaald naar grote brand. Meerdere korpsen met onder andere een grootwatertransport zijn ter plaatse.

In de schuur waren paarden aanwezig. Deze heeft de eigenaar in veiligheid weten te brengen.

Ook een ‘Grote Brand’ in Middelstum

In een schuur aan de Oosterburen in Middelstum is ook brand uitgebroken. Omdat er mogelijk nog dieren aanwezig zijn hebben ze opgeschaald naar grote brand. Foto gemaakt uit de Stad.

Het vuur is inmiddels uitslaand en bedreigd de woning. Ze proberen het woonhuis en de naastgelegen schuren nog te behouden. De eigenaar heeft de aanwezige paarden uit de brandende schuur weten te halen.

Zuidwolde, ook een brand

Middelbrand in Zuidwolde (GR)

(Middel BR) BR woning Beijumerweg Zuidwolde GR

Zuidwolde- Aan de Beijumerweg in Zuidwolde staat een woning in lichterlaaie. Vermoedelijk is blikseminslag de oorzaak. Of er gewonden zijn gevallen is niet bekend.

Foto’s: 112Groningen

Update 01:55 uur

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