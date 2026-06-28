Brandweer Winschoten drie keer in actie

Winschoten – Het is een drukke en warme zondag voor de brandweer in Winschoten. De ploeg moest vandaag maar liefst drie keer in actie komen voor uiteenlopende incidenten.

De eerste melding kwam al vroeg in de ochtend. Rond 05.00 uur werd de brandweer gealarmeerd om de ingezette eenheden af te lossen bij de grote brand in Toornwerd. Na een langdurige inzet keerde de ploeg in de loop van de ochtend terug naar de kazerne.

Lang konden de brandweerlieden echter niet uitrusten. Vrijwel direct na terugkomst werd hun assistentie gevraagd door de ambulancedienst voor een afhijsing aan de Hyacintstraat. De brandweer verleende ondersteuning om de patiënt veilig naar beneden te brengen.

Nog voordat de voertuigen weer volledig inzetgereed waren, volgde een derde uitruk. Aan de Vechtstraat was na de hevige onweersbuien van afgelopen nacht stormschade ontstaan. Loshangende takken in een boom vormden een gevaar.

Met behulp van de hoogwerker werden de gevaarlijke takken verwijderd, waarna de situatie weer veilig was.

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