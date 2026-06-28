Ernstig ongeval met motorrijder bij Stedum

STEDUM – Op de Groot Hemertweg heeft zondagavond een eenzijdig verkeersongeval plaatsgevonden. Een motorrijder raakte daarbij van de weg en belandde in een sloot.

Meerdere hulpdiensten kwamen met spoed ter plaatse, waaronder een MMT (Mobiel Medisch Team) met de traumahelikopter uit Groningen. De hulpverleners zetten groot materieel in om het slachtoffer te bereiken en eerste hulp te verlenen.

Over de toestand van het slachtoffer is op dit moment nog niets bekend. Ook de oorzaak van het ongeval wordt nog onderzocht.

De Groot Hemertweg is vanwege het incident afgesloten voor al het verkeer.

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