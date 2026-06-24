Hittegolf: Veiligheidsregio waarschuwt voor verhoogd risico op natuurbranden

Regio – De Veiligheidsregio Groningen verhoogt donderdag om 12.00 uur het natuurbrandrisico naar fase 2. Aanleiding is de aanhoudende droogte, waardoor de kans op natuurbranden toeneemt. Mocht er brand ontstaan, dan kan het vuur zich bovendien sneller en minder voorspelbaar verspreiden.

Bij fase 1 geldt een normaal risico op natuurbranden en wordt mensen gevraagd alert te zijn. Fase 2 betekent dat het langere tijd droog is in natuurgebieden, waardoor het brandgevaar groter wordt. Zodra er voldoende neerslag valt en de natuur vochtiger wordt, kan het risiconiveau weer worden verlaagd.

De Veiligheidsregio roept terreineigenaren, natuurbeheerders en hulpdiensten op extra waakzaam te zijn. Een kleine brand in bos- of heidegebieden kan tijdens droge omstandigheden namelijk snel uitgroeien tot een grote natuurbrand. Daarbij bestaat het risico dat mensen door het vuur worden ingesloten.

Bezoekers kunnen ook tijdens fase 2 gewoon de natuur in, maar worden gevraagd extra voorzichtig te zijn. Laat geen sigarettenpeuken achter, ruim afval op en houd u aan de regels voor barbecueën, kampvuren en vuurkorven. Daarnaast is het belangrijk bospaden vrij te houden voor hulpdiensten en auto’s niet in hoog gras te parkeren. De hete katalysator onder een voertuig kan namelijk brand veroorzaken.

Wie een natuurbrand ontdekt, wordt verzocht direct 112 te bellen en de locatie van de brand door te geven.

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