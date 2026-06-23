Rook in cabine militair toestel Groningen Airport Eelde

Eelde – Een militair transportvliegtuig heeft dinsdagmiddag rook in de cabine gekregen tijdens de procedure van het opstijgen op vliegveld Eelde.

Betreft een C130 toestel, die op Eelde stond i.v.m. een oefening in de nabije omgeving. Veel hulpdiensten waaronder brandweer, ambulances en politie waren opgeroepen. Crashtenders waren snel ter plaatse.

Volgens veiligheidsregio Drenthe was er rook in de cabine ontstaan tijdens de procedure van het opstijgen. Het toestel is hierop stilgezet op de baan, en iedereen eruit gegaan. De brandweer heeft een inspectie gedaan rondom het toestel maar geen brandhaard ontdekt. Niemand raakte gewond.

Per sleepverbinding is het toestel naar de hangar gesleept, en dus uiteindelijk niet de lucht in geweest. Het vliegveld was tijdelijk gesloten voor ander vliegverkeer.

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