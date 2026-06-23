Grip1 brand bij UMCG in Groningen, poli ontruimd (update)

Foto's Rian van Dijken en Martin Nuver en 112groningen.nl

Foto's Rian van Dijken en Martin Nuver en 112groningen.nl

Groningen – Bij het UMCG in Groningen is dinsdagmiddag sprake geweest van aanzienlijke rookontwikkeling.

Op meerdere verdiepingen van het ziekenhuis werd rook waargenomen. Uit voorzorg schaalden de hulpdiensten op naar Grote Brand en GRIP 1.

Onderzoek wees uit dat een smeulende kabelgoot bij de hoofdingang de oorzaak was van de rookontwikkeling. Brandweer en andere hulpdiensten zijn ter plaatse om de situatie onder controle te houden en verdere risico’s uit te sluiten.

Over de impact op patiënten, bezoekers en medewerkers is nog geen nadere informatie bekend.

Samen met het UMCG gaan ze kijken of de ontruimde patiënten weer terug kunnen naar hun afdeling.

Afgeschaald naar GRIP 0

Update – Alle verdiepingen en de parkeergarage zijn weer vrijgegeven. De KNO afdeling blijft nog even gesloten vanwege geuroverlast. Voor meer informatie over de gecancelde en toekomstige afspraken op de KNO afdeling kan contact opgenomen worden met het UMGG. Wij hebben het gebouw overgedragen aan het UMCG. Bij de brand is niemand gewond geraakt. Zie ook VR Groningen.

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