OM eist drie jaar cel voor steekpartij fietsenstalling

Groningen – Een 19-jarige man uit de gemeente Het Hogeland hoort drie jaar cel tegen zich eisen voor een steekpartij onder Forum Groningen op 30 november 2025, waarbij hij iemand in de hals zou hebben gestoken.

De verdachte zegt dat hij uit zelfverdediging handelde en alleen met een mes zwaaide, zonder te merken dat hij het slachtoffer raakte. Hij had het mes bij zich omdat hij als pakketbezorger werkte en direct uit werk kwam. Dat meldt o.a. RTV Noord.

Volgens de officier van justitie is er sprake van poging tot doodslag. Op basis van camerabeelden ziet zij het incident als een aanval, niet als noodweer. Ze eist 36 maanden cel, waarvan 18 voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar.

De rechtbank doet uitspraak op 4 mei.

