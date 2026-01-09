Bussen van Qbuzz rijden vrijdag de gehele dag niet & Albert Heijn Helpman dicht vanwege sneeuw

Groningen – Door de verwachte sneeuwval en plaatselijk enorme gladheid rijden er vrijdag sinds middernacht geen bussen van Qbuzz in de hele provincie. Dat blijft de rest van de dag zo, meldt de vervoerder online.

Rond tien uur besloot Qbuzz het busvervoer voor de gehele vrijdag volledig stil te leggen. Reizigers zijn daardoor aangewezen op alternatief vervoer. Volgens Qbuzz blijft het op veel plaatsen glad en wordt er bovendien meer sneeuw verwacht. “We hebben met verschillende typen bussen proefritten gemaakt, maar het is niet veilig om de dienstregeling op te starten. Daarom hebben we besloten vandaag niet meer te rijden.”

Over het busvervoer op vrijdagavond en in de nacht naar zaterdag kan Qbuzz nog niets zeggen. “Vanmiddag om 16.00 uur beoordelen we de situatie, met speciale aandacht voor de nacht en morgen,” aldus de vervoerder.

Eerder hoopte Qbuzz het busverkeer vanaf 09.00 uur te hervatten. Na een herbeoordeling rond 07.00 uur werd die planning bijgesteld en zou het vervoer rond het middaguur weer opstarten in Groningen, Friesland en Drenthe. Inmiddels is duidelijk geworden dat ook dat niet haalbaar is.

AH gesloten in Helpman

Na de IKEA heeft ook de vestiging van supermarkt Albert Heijn aan het Helperplein in Helpman vrijdagmiddag besloten de deuren te sluiten, omdat er mogelijk te veel sneeuw op het dak ligt.

De AH-vestiging laat vrijdag onderzoek uitvoeren naar de dakconstructie van het pand. “Omdat de veiligheid van onze klanten en medewerkers altijd voorop staat, is onze winkel per direct gesloten”, schrijft de vestiging op sociale media. “Wij hopen morgen om 08.00 uur weer voor u open te gaan.”

Foto's