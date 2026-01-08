Valse bommeldingen bij zes scholen in Stad en Ommeland

Groningen – Zes scholen in Groningen en Drenthe hebben donderdagochtend een bommelding ontvangen. Dat bevestigt de politie Noord-Nederland.

In ieder geval één school, OBS De Achtbaan in Hoogezand, is ontruimd. Daarnaast ging het om meldingen bij scholen in Groningen, Eelde en Emmen, en bij nog twee scholen in Hoogezand. De politie heeft de namen van deze scholen niet vrijgegeven.

De school in Hoogezand ontving kort na 09.00 uur een anoniem telefoontje waarin werd gemeld dat er een bom in het gebouw zou liggen. Het pand werd daarop ontruimd en doorzocht. Er werd niets aangetroffen, waarna de leerlingen weer naar binnen konden.

Volgens de politie hebben alle meldingen een vergelijkbaar karakter. Er wordt onderzoek gedaan naar de afzender van de dreigementen.

Foto's