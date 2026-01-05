Verdachten brand sporthal De Vlijt blijven zeker nog twee weken vast

Bedum – De twee verdachten die betrokken zouden zijn bij de brand in sporthal De Vlijt in Bedum blijven voorlopig nog minstens twee weken in voorarrest. Dat heeft de rechtbank in Groningen bepaald. Het gaat om een 18-jarige inwoner van Bedum en een minderjarige plaatsgenoot. De sporthal ging op oudejaarsavond volledig in vlammen op.

De politie hield er vrijwel direct rekening mee dat de brand was aangestoken. Dat vermoeden werd later versterkt door een video die op sociale media werd verspreid.

Foto's