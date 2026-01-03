Politie onderzoekt mogelijke steekpartij aan Oranjerie in Leek

Leek – De politie is zaterdagmiddag gealarmeerd voor een mogelijke steekpartij aan de Oranjerie in Leek. Meerdere politie-eenheden kwamen ter plaatse na een melding van een conflict waarbij een steekwapen betrokken zou zijn.

In de nabijheid van een woning heeft zich een incident afgespeeld. Agenten hebben ter plaatse onderzoek gedaan en een mes in beslag genomen. Ook is buurtonderzoek verricht en zijn mogelijke getuigen gehoord.

Voor zover bekend is niemand gewond geraakt en zijn er geen aanhoudingen verricht. De politie zet het onderzoek voort om de toedracht van het conflict te achterhalen.

