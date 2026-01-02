Brand Lutjegast is vermoedelijk veroorzaakt door een defecte gasleiding

Lutjegast – Vrijdagmorgen is een brandmelding binnengekomen bij een boerderij aan de Dorpsterweg in Lutjegast. Vanwege de omvang van de brand is opgeschaald naar middelbrand, waarna een extra blusvoertuig is ingezet. De brand is ontstaan in de schuur van de boerderij, die op de nominatie staat om gesloopt te worden. In het pand waren geen mensen of dieren aanwezig. De brand is vermoedelijk veroorzaakt door een defecte gasleiding. De boerderij was volledig leeg in verband met de geplande sloop.

Netbeheerder Enexis kwam ter plaatse om het gas af te sluiten. De brandweer had de situatie onder controle en doet er alles aan om verdere uitbreiding van de brand te voorkomen. Dat meldt VRGroningen.

Foto's