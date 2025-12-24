Wie herkent deze twee verdachten van een inbraak bij een juwelier in Appingedam (video)

Appingedam – De politie doet al twee weken intensief onderzoek naar een inbraak bij een juwelier aan de Dijkstraat in Appingedam. Op donderdag 11 december rond 05:20 uur slaan twee onbekende mannen toe. Video.

Binnen twee minuten vernielen zij een ruit, betreden de winkel en maken voor ongeveer €50.000,- aan goederen, waaronder sieraden, buit. Daarna verlaten zij de juwelierszaak via dezelfde ruit en slaan te voet op de vlucht.

Signalement verdachten

De politie zoekt twee verdachten met het volgende signalement:

Man

Mogelijk tussen de 20 en 30 jaar oud

Donker gekleed

Eén van de verdachten droeg gele/huidkleurige handschoenen tijdens de inbraak.

Vluchtroute

Uit camerabeelden blijkt dat de verdachten via de Nieuwe Kerkstraat vluchten. Vervolgens steken zij de brug bij Nieuwedieptil over en rennen langs de Stadhaven in de richting van de Olingermeeden. Het is niet duidelijk of zij daar in een voertuig zijn gestapt of hun vlucht te voet hebben voortgezet.

Herken je de verdachten? Meld het!

De inbraak werd razendsnel gepleegd en wijst op een mogelijk gerichte en voorbereide actie. Juist daarom is alle informatie, hoe klein ook, van groot belang. Herken je de verdachten op basis van de beelden, of heb je andere informatie over de inbraak of de mogelijke daders? Meld dit dan bij de politie via de Opsporingstiplijn (0800-6070) of anoniem via 0800-7000.

Woon je in de omgeving van de Olingermeeden en beschik je over camerabeelden waarop de verdachten mogelijk te zien zijn, bijvoorbeeld rond 05:20 uur? Geef dit dan door. Beelden kunnen worden geüpload via politie.nl.

Foto's