Politie treft verboden wapens en vuurwerk aan in Stadskanaal

Stadskanaal – Op vrijdag 19 december 2025 heeft de ondersteuningsgroep van de Politie hulp geboden aan de Politie van Stadskanaal bij een actie in een woning in Stadskanaal.

Via Meld Misdaad Anoniem kwam een melding binnen dat er mogelijk een wapen en vuurwerk in de woning aanwezig zouden zijn. Naar aanleiding van deze informatie is de Politie, in samenwerking met het betrokken team, overgegaan tot een instap in de woning.

Tijdens de doorzoeking werden meerdere shells en verboden wapens aangetroffen. De vondst leidde tot de aanhouding van een 29-jarige verdachte. De politie doet verder onderzoek naar de herkomst van de wapens en het vuurwerk.

