Vrachtwagen gekanteld op de N366 bij Ter Apel & 1 gestrand bij Kantens

Ter Apel – Langs de N366 tussen Ter Apel en Nieuw-Weerdinge is een vrachtwagen van de weg geraakt en in een greppel op zijn zijkant terechtgekomen.

De brandweer voert metingen uit vanwege een lekkage. Wat er precies lekt, is volgens een woordvoerder nog onbekend schrijft RTV Noord.

Kantens

Kantens – Op de Klinkerborgerweg bij Kantens is een vrachtwagen in de berm gestrand, waardoor er tijdelijk geen verkeer langs kan.

De truck met buitenlands kenteken kwam donderdagavond deels naast de weg terecht en kwam vast te zitten zegt RTV Noord.

