Hennepkwekerij opgerold bij de Aquamarijnstraat in Vinkhuizen

Groningen – Naar aanleiding van een onderzoek is op maandag 15 december aan de Aquamarijnstraat een wietplantage opgerold. Naar schatting stonden er in een professioneel ingerichte kamer circa 200 planten. De politie doet op dit moment onderzoek.

Een verdachte is aangehouden en Enexis doet aangifte voor het illegaal aftappen van stroom. Tevens wordt een rapport naar de gemeente gestuurd en wordt er mogelijk een bestuurlijke maatregel genomen.

Ziet u een verdachte situatie of heeft u twijfels bij wat u ziet. Bel dan de politie op 0900-8844. Wilt u liever anoniem blijven, bel dan Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000. Bij spoed, bel 112!

Foto's