KNMI waarschuwt voor plaatselijke gladheid op de weg

Groningen – Het KNMI waarschuwt donderdagochtend voor gladheid op de weg, door bevriezing van natte weggedeelten. Er is code geel gegeven.

De gladheid doet zich voor in Groningen en de andere provincies in de oostelijke helft van het land. De gladheid komt voor op bruggen en viaducten. Het verkeer kan hier hinder van ondervinden. In de loop van de ochtend verdwijnt de gladheid weer.

Er was donderdag sprake van een zware ochtendspits. In het hele land stonden files van in totaal zo’n 800 kilometer; vooral op snelwegen zegt Oogtv. Ook de komende dagen moet je alert zijn.

