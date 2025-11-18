Lijnbus en scooter botsen & Storing op site door Cloudflare verholpen (update)

Groningen – Op de Oosterhamrikkade heeft dinsdagmiddag een aanrijding plaatsgevonden tussen een lijnbus en een scooter. Hierbij is de scooter bestuurder gewond geraakt.

De weg was deels gestremd.

Storing op 112Groningen.nl site door storing bij Cloudflare, update

Landelijk – Veel sites waren dinsdagmiddag uren lang slecht te bereiken, waaronder ook 112Groningen site en de 112Gr. APP. Dat kwam door een grote storing bij Cloudflare, een digitale regelaar die sites moet beschermen tegen o.a. cyberaanvallen en andere dingen. Ze werken er hard aan om het op te lossen. Rond 15:45 uur leek het opgelost. Lees ook.

Onze excuses voor het ongemak!

