Drugsactie Westersingel e.o. en bij gebied Gele loper

Groningen – Op 29 en 30 oktober 2025 is een gezamenlijke actie gehouden in de aanpak van de drugsproblematiek in en rondom de Westersingel en het gebied van de Gele Loper. De actie werd uitgevoerd in samenwerking met het RIEC, de ondersteuningsgroep van de politie, Douane en Het Flexteam.

Tijdens de actie zijn 13 verdachten aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij drugshandel. Bij meerdere verdachten werd drugs aangetroffen, waaronder een handelshoeveelheid welke verstopt was in de omgeving van de Westersingel.

Door de politie werd ook waargenomen dat er in de Nieuwstad een wapen werd overgedragen. Deze 2 verdachten zijn aangehouden bij het Martinikerkhof en bleken in het bezit te zijn van twee messen en een boksbeugel.

Daarnaast zijn er twee verdachten aangehouden welke gesignaleerd stond voor het plegen van meerdere strafbare feiten.

Met deze gezamenlijke inzet werken wij aan het terugdringen van criminaliteit en overlast in de wijk.

Heb jij informatie over drugsgebruik of -handel in jouw omgeving?

Bel 0900-8844 of meld anoniem via Meld Misdaad Anoniem (0800-7000 / www.meldmisdaadanoniem.nl).

Samen zorgen we voor een veiligere buurt!

Foto's