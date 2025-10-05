Woningbrand Aquamarijnstraat snel onder controle

Groningen – Zondagochtend heeft er een brand gewoed bij een woning in een flatgebouw aan de Aquamarijnstraat in Groningen.

Omstreeks 10:35 uur werd de brandweer gealarmeerd voor de brand. Een tankautospuit en een hoogwerker kwamen met spoed ter plekke.

De brandweer kreeg de brand snel onder controle en is aan het nablussen en voert nog enkele nacontroles uit. Volgens de brandweer was er een afvalbrand bij de voordeur , geblust door bewoners. Brandweer heedt na-controle en afblussing gedaan

Van een ontruiming is geen sprake.

