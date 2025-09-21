Piepende CO-melder houdt buurtbewoners wakker

Groningen – Een piepende CO-melder in een flatgebouw aan de Donderslaan heeft in de nacht van zaterdag op zondag buurtbewoners enige tijd wakker gehouden. Brandweerlieden hebben de situatie opgelost.

De melding van een CO-melder die alarm gaf, kwam om 00.40 uur binnen bij de hulpdiensten, waarna een tankautospuit naar de locatie werd gestuurd.

Een CO-melder kan afgaan door een vals alarm, maar volgens verschillende bronnen komt dit niet vaak voor. Mogelijke oorzaken zijn stofophoping, een technisch defect, een ongeschikte plaatsing in de buurt van vochtige ruimtes, of blootstelling aan bepaalde chemicaliën.

Zo is het niet slim om de melder in de keuken of in een badkamer te plaatsen. Een CO-melder is overigens iets anders dan een rookmelder. Laatstgenoemde waarschuwt voor een beginnende brand door het detecteren van rook. Een CO-melder controleert op de aanwezigheid van CO, koolmonoxide.

Volgens de kennisbank van de brandweer overlijden er elk jaar in ons land gemiddeld vijf tot tien mensen door koolmonoxidevergiftiging en belanden honderden mensen in het ziekenhuis.

Of er verontruste waarden zijn gemeten is onbekend.

Foto's