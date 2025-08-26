Dit ging er mis bij het ongeluk met de luchtballon bij Veendam

Veendam – Het plotseling wegvallen van de wind, in combinatie met een onverwacht snelle daling zorgden ervoor dat een inzittende van een luchtballon maandagavond gewond raakte. Dat gebeurde nadat de mand van de ballon de grond raakte, ter hoogte van Veendam.

Ballonvaarder Hendrik Kort van Parkstad Ballooning uit Veendam vloog net op hoogte in de buurt van een hoogspanningsmast, toen de wind wegviel. ‘Dan gaan bij mij alle alarmbellen af’, zegt hij. ‘Ik wilde er niet boven blijven hangen. Dat heb ik al een keer beleefd en wil ik nooit van mijn leven meer meemaken.’ Lees verder op RTVNoord.nl

Foto's