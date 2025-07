Openlijke geweldpleging, verdachte nu herkenbaar in beeld, meldt je

Groningen – De politie is nog steeds op zoek naar één verdachte (NN1) van de vechtpartij aan de Grote Markt in Groningen. Omdat de verdachte mogelijk minderjarig is deelden we vorige week eerst onherkenbaar gemaakte beelden van hem. Hij kreeg een week de tijd om zich te melden.

De verdachte heeft zich nog niet gemeld, daarom publiceren we nu deze beelden waarop hij duidelijker te zien is.

Ben jij of herken jij de verdachte? Meld het bij de politie. Dat kan via 0800-6070 of het tip formulier op politie.nl. Meld je liever anoniem? Dit kan via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000 of via meldmisdaadanoniem.nl

