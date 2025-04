Brand op balkon van woning Wibenaheerd snel onder controle

Groningen – Op het balkon van een woning aan de Wibenaheerd heeft dinsdagavond korte tijd brand gewoed. Bij de brand is niemand gewond geraakt. Dat meldt OOGTV.nl

De melding van de brand kwam rond 21.30 uur bij de hulpdiensten binnen waarop een tankautospuit en een hoogwerker naar het adres werden gestuurd. “Het betrof een brandje op het balkon van een woning op de eerste verdieping van een wooncomplex”, vertelt brandweerwoordvoerder Jessel Mol. “Wij hebben deze brand snel onder controle kunnen brengen.” Een nieuwsfotograaf vertelt dat het vuur geblust is met behulp van één straal hogedruk.

Wel is stichting Salvage opgeroepen om de bewoners te ondersteunen bij het afhandelen van de schade omdat rook de woning is ingetrokken. Hoe de brand kon ontstaan is onbekend. Hier wordt onderzoek naar gedaan.

Foto's