Ring-Zuid vannacht deels dicht van Julianaplein tot Europaweg

Groningen – De zuidelijke ringweg is in de nacht van vrijdag op zaterdag en op zaterdagochtend in één richting afgesloten. Het gaat om het deel vanaf het Julianaplein tot de Europaweg.

De afsluiting is nodig voor afrondende werkzaamheden aan de verdiepte ligging van de zuidelijke ringweg. Er worden voegen ingemeten, graffiti verwijderd en andere laatste werkzaamheden uitgevoerd. Zegt Oogtv.

Omleidingen via ringwegen

Verkeer vanuit Drachten (A7) en Assen (A28) kan niet via de zuidelijke ringweg richting Hoogezand rijden. De omleiding loopt via Ring West, Ring Noord en Ring Oost. Wie vanuit Assen komt, rijdt via het Julianaplein naar de westelijke ringweg en volgt daar de omleidingsroute.

