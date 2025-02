Groningen- Sinds een paar dagen is het nieuwe plein bij Dudok geopend. Alles is nog niet helemaal klaar. Zo moeten er nog beplanting aangebracht worden en het dak van het gebouwtje afgewerkt worden.

Echter zijn er nu al vernielingen aangebracht door middel van het spuiten van graffiti. De politie is ingeschakeld om de daders proberen te pakken. Hoeveel euro aan schade er is gemaakt is niet bekend.

Foto's