Brand in woning Aquamarijnstraat Groningen door pan op het vuur

Groningen – In een woning op de 12e etage aan de Aquamarijnstraat in Groningen is in de nacht van zondag op maandag een brand uitgebroken.

De hulpdiensten waaronder de brandweer en politie kwamen met spoed ter plaatse. De bewoners van de woning bleken niet thuis te zijn. De brandweer heeft hierop de deur geforceerd om naar binnen te komen, in de woning troffen de brandweerlieden een pan op het vuur aan.

De brandweer heeft de brandende pan gedoofd, of er schade in de woning is door de brand is onbekend.

