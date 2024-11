Treinverkeer richting Delfzijl en Roodeschool hervat na aanrijding

Treinreizigers tussen Groningen en Delfzijl en Roodeschool hebben zaterdagmiddag te maken gehad met vertraging. Door een aanrijding was er een tijdlang geen treinverkeer mogelijk.

Deze aanrijding vond plaats rond 15.20 uur ter hoogte van de spoorwegovergang Friesestraatweg. Volgens de politie is op de overweg een fietser geschampt door een trein. De persoon raakte lichtgewond en is voor controle overgebracht naar het ziekenhuis. De fiets daarentegen raakte zwaarbeschadigd. Door de aanridjing werd het treinverkeer tussen het Hoofdstation en station Groningen Noord stilgelegd. Tussen Groningen Noord en Delfzijl en Roodeschool was wel treinverkeer mogelijk.

Volgens een nieuwsfotograaf heeft de politie samen met spoorbeheerder ProRail onderzoek gedaan. De trein, die onderweg was richting Delfzijl, heeft geruime tijd stilgestaan voorbij het Reitdiep. In de trein zaten zo’n dertig tot veertig reizigers die de situatie af moeten wachten. Aan het einde van de middag werd het treinverkeer weer opgestart.

