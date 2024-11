Vier jaar cel geëist voor schietpartij na vreemdgaan in Beerta

Beerta – Het Openbaar Ministerie (OM) heeft celstraffen van vier jaar geëist voor een schietpartij op 15 augustus vorig jaar in de Hoofdstraat in Beerta. Daarbij raakte een 54-jarige vrouw gewond. Een echtpaar uit Beerta wordt verdacht van poging tot doodslag en verboden wapenbezit schrijft Rtvnoord.

Het echtpaar had relatieproblemen. Eerder woonden ze in Delfzijl, waar een conflict ontstond met een ander echtpaar. Uiteindelijk liep dat conflict uit de hand en werd een auto van de verdachte in brand gestoken. Dat meldt Rtvnoord.nl dinsdagmiddag.

Foto's