Motorrijder(24) raakt zwaargewond op het Emmaviaduct (Video)

Groningen – Dinsdagavond rond 21:30 uur ontving de politie een melding van een ernstig ongeval op het Emmaviaduct in Groningen.

Een motorrijder raakte hier ernstig gewond. Wat er exact heeft plaatsgevonden is nog onduidelijk. De hulpverleningsdiensten kwamen ter plaatse en de politie doet nader onderzoek melden ze via X. Welk voertuig en of nog meer betrokken waren is onbekend.

Update: Het slachtoffer is een 24-jarige man uit Groningen. Het onderzoek van de politie gaat woensdag verder. Video.



